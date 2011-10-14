《美国政经分析》国内大选临近,奥巴马政府或将再次挑起中国贸易问题

* 美国针对人民币汇率议案可能夭折,但可能出现其他贸易争端

* 民主党与共和党人对中国措辞强硬

* 美国贸易代表办公室或为更多诉讼做准备

路透华盛顿10月13日电---随着美国大选的临近,一直被保守指责未对中国人民币汇率问题采取强硬路线的奥巴马政府,可能要从其他战线,这个亚洲出口大国发起挑战.

美国可能在世界贸易组织(WTO)对中国发起诉讼,这或引发美中这两大经济体之间的紧张情绪.

"我预计明年美国会对中国提起更多诉讼,"前WTO上诉受理法官James Bacchus表示.他以往主要判决国际贸易争端案件.

已经进入竞选模式的奥巴马总统,最近吹嘘他在贸易问题上较前任的路线都更为强硬.中国、民币汇率和其他贸易问题已经成为美国选举中的一大议题.

有望代表共和党参选总统的Mitt Romney,最近批评中国的措辞变得更加严厉,尽管共和党传统上倾向于支持自由贸易.

"如果你不愿意勇敢地面对中国,最终你就会被中国打垮,这是过去20年来的事实,"这位前麻萨诸塞州州长周二表示.

他在美国参议院通过惩罚中国人民币汇率低估议案之後发表的上述讲话,美国国会议员认为人民币汇率低估使美国失去了数百万个工作岗位.

奥巴马通晓抨击中国将对美国选民造成何种影响,尚未明显表示将否决这项议案.不过这项议案料将无法闯过众议院这关,因多位共和党领袖担心该议案可能违反世界贸易组织(WTO)规定,同时恐将引发贸易战,从而损及美国企业.

但奥巴马可能想向选民展现他在贸易问题上的气魄,而贸易界专家称他有多重选项在握,而这些选项和参议院汇率议案不同之处,在于其可望符合WTO规范.

周四公布的最新官方数据显示,美国8月与中国间的贸易逆差达290亿美元,创下历史新高,全年赤字也可能改写记录,这可能会增加奥巴马采取行动的压力.

美国贸易事务官员上周通知WTO,称中国政府补贴计画约有200项,他们并谴责北京当局本身并未依照WTO规定采取行动.

位于日内瓦WTO总部的美国官员亦在近期提出中国农业政策问题,称外国供应商遭到不公平的歧视.

Bacchus指出,未来数月可能浮上台面的一个案子,就是对中国稀土出口限制的申诉案;稀土金属用于许多高科技及清洁能源产品中.

彼得森国际经济研究所资深研究员Jeffrey Schott表示,他亦相信美国贸易代表柯克的办公室正就对中国展开一系列的新贸易诉讼进行准备.

"我认为美国贸易代表正迅速采取行动,以确保美国贸易权益获得强化,而我认为这对白宫而言是重点工作."Schott表示.

Bacchus提到,奥巴马和美国财政部长盖特纳近期均用更为尖锐的措词抨击北京保护美国智产权不力,而过去美国曾在WTO成功挑起此一议题,进一步提出申诉的时机可能已经成熟.

此外,美国国会议员一直施压要求对中国政府补贴太阳能及其他"绿色科技"采取行动,这个领域的议题毫无掩饰地放在上周美国贸易代表署送交WTO的报告中.

美国可能在此议题上需要小心应对,因其本身也有支持再生能源的计画.

**紧张氛围一触即发**

分析师提醒称,鉴于2012年将进行总统大选和国会选举,共和党和民主党为了各自的利益而手段频出各不相让,但这种剑拔弩张的政治氛围或许导致北京方面的误读.

中国也将在2012-2013年面临领导层的换届交接,从而加剧了中美两国之间紧张关系恶化的风险.

"我们这一段时间以来已然看到,(美国)在耍弄若即若离的挑釁手段同时,保护主义势头也日渐增长."卡耐基国际和平基金会的副总裁、中国问题专家Doug Paal说道.

布鲁克林研究机构的高级分析人员Eswar Prasad则指出,针尖对麦芒的报复举措有可能演变为极其严重的事件.

"这种危险是真正的存在于我们面前,即双方采取的一些本来是做做样子的象征性举措很可能升级成为更加严重的贸易冲突,因为两国都试图展现出他们强硬的一面,从而取悦国内民众."Prasad说道,"未来或将出现更多激烈的对峙,但真正的问题在于,双方的对抗会否扩大并演变成一场互相损害的公开贸易战."(完)