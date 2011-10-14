中国团购网站倒闭加速--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港10月14日电---中国团购网站在9月掀起了一波倒闭高潮，服务不佳导致用户纷纷投诉，令消费者的团购热情降温。

据中国团购导航网站“领团”的数据，8月和9月期间，共有700多家大陆团购网站关闭，令今年团购网站关闭总数超过1,000家，其中9月关闭数量就达419家。

该网站称，自去年3月份大陆诞生首个团购网站以来，团购网站如雨後春笋般涌出，目前数量已达5,700家。

领团网的一位编辑称：“团购市场正在进入寒冬期，现在才刚刚开始。”该网站认为，服务差导致用户不断投诉，是这些团购网站关闭的原因之一。

香港《南华早报》周五引述一位分析师的说法称，缺乏投资、竞争激烈及管理不善，也是这些团购网站关闭的原因。

团购导航网站“团800”网报导称，窝窝团和团宝网9月进行了大规模裁员。

该网称，窝窝团可能裁员70%，团宝网也可能裁减半数员工，据称团宝网的广告投资已达5亿人民币（7,835万美元）。