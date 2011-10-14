中国团购网站倒闭加速--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港10月14日电---中国团购网站在9月掀起了一波倒闭高潮，服务不佳导致用户纷纷投诉，令消费者的团购热情降温。
据中国团购导航网站“领团”的数据，8月和9月期间，共有700多家大陆团购网站关闭，令今年团购网站关闭总数超过1,000家，其中9月关闭数量就达419家。
该网站称，自去年3月份大陆诞生首个团购网站以来，团购网站如雨後春笋般涌出，目前数量已达5,700家。
领团网的一位编辑称：“团购市场正在进入寒冬期，现在才刚刚开始。”该网站认为，服务差导致用户不断投诉，是这些团购网站关闭的原因之一。
香港《南华早报》周五引述一位分析师的说法称，缺乏投资、竞争激烈及管理不善，也是这些团购网站关闭的原因。
团购导航网站“团800”网报导称，窝窝团和团宝网9月进行了大规模裁员。
该网称，窝窝团可能裁员70%，团宝网也可能裁减半数员工，据称团宝网的广告投资已达5亿人民币（7,835万美元）。
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。