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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 14:26 BJT

〔日本股市〕收低,摩根大通财报利空加深银行业担忧

路透东京10月14日电---日本股市日经指数周五下跌,因摩根大通(JPM.N)疲弱业绩加深有关银行业困境或将影响全球经济的担忧,另外,Olympus(7733.T)高层异动消息打击其股价大跌.

日经指数.N225收低0.9%,报8,747.96点,不过成功守在25日移动均线切入位8,645点上方.东证股价指数.TOPX则跌1.3%至748.81点.(完)

--编译 王翔琼;审校 蔡美珍

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