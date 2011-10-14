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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 17:40 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月14日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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铁道部 800

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国家电网 600 农行及中行等

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中国联通 300 工行及农行等

(0762.HK)

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中石油集团 1,000 工行及农行等

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中国石化 300 工行及农行等

(600028.SS)(0386.HK)

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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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*中国联通 80 80 12 10/19簿记建档 工商银行 AAA 10/20 10/21

建设银行

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*中电投集团 103 45 12 10/19簿记建档 光大银行 AAA 10/20 10/21

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*方大炭素 -- 5 12 10/19簿记建档 兴业银行 AA 10/20 10/21

(600516.SS)

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*青海投资集团 12 6 12 10/19-20簿记建档 民生银行 AA- 10/21 10/24

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*江西水泥 8 4 12 10/21簿记建档 民生银行 A+ 10/24 10/25

(000789.SZ) 招商银行

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*中利科技 8 4 12 10/21簿记建档 中信银行 AA- 10/25 10/26

(002309.SZ)

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二重重装 14 7 12 10/18簿记建档 农业银行 AA+ 10/20 10/21

601268.SS

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福建能源集团 12 6 12 10/18簿记建档 中信银行 AA+ 10/20 10/21

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凌云股份 4.5 4.5 12 10/18簿记建档 建设银行 AA 10/19 10/20

(600480.SS)

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江苏康缘集团 5 5 12 10/18簿记建档 招商银行 AA- 10/20 10/21

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内蒙古高新控股 9 5 12 10/18簿记建档 中信银行 AA 10/20 10/21

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同方股份 6 6 12 10/19簿记建档 中信银行 AA+ 10/21 10/24

(600100.SS)

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赛维LDK 4 4 12 10/19簿记建档 招商银行 AA 10/21 10/24

LDK.N

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内蒙古托克托 10 10 12 10/20簿记建档 国开行 AA+ 10/21 10/24

发电公司

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腾达建设 4 2 12 推迟发行 兴业银行 A+ -- --

(600512.SS)

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大族激光 8 5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- --

(002008.SZ)

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华粮物流 8 4 12 推迟发行 中国银行 AA- -- --

北良公司

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华能集团 70 40 12 推迟发行 工商银行 AAA -- --

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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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*铜陵有色集团 50 30 5 10/21簿记建档 农业银行 AA+ 10/25 10/26

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深基地 4 4 5 10/18簿记建档 招商银行 AA- 10/20 10/21

(200053.SZ)

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华能集团 50 20 5 10/18簿记建档 农业银行 AAA 10/19 10/20

国开行

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三一集团 28 28 5 10/19簿记建档 农业银行 AA+ 10/21 10/24

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中国外运 25 5 3 10/19-20簿记建档 招商银行 AAA 10/21 10/24

(0598.HK) 交通银行

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中材水泥 5 5 5 10/19簿记建档 中信银行 AA- 10/21 10/24

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国家电网 100 100 5 10/20簿记建档 农业银行 AAA 10/24 10/25

建设银行

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福建交通 4 4 5 推迟发行 兴业银行 AA -- --

运输集团

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用友软件 10 6 5 推迟发行 中金公司 AA -- --

(600588.SS) 北京银行

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注:*代表新增.(完)

--整理 周晓峰; 审校 曹巍浩

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

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《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》

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