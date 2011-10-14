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债券 | 2011年 10月 14日 星期五 14:48 BJT

〔欧元债市〕德债期货下跌,G20巴黎峰会将商讨欧元区债务危机

路透伦敦10月14日电---德债期货周五在上日大幅升高後重拾跌势.20国集团(G20)财长和央行总裁将于巴黎举行峰会商讨欧元区债务危机.

德债期货FGBLc1日内跌25个跳动点至134.14,因欧洲股市料将开高.上日德债期货曾飙升80多个跳动点.

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