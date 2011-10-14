〔中国债市〕交易所信用债收益率大跌,城投债等价值渐或投资者认可

路透北京10月14日电---中国证券交易所市场信用债收益率本周大跌.国内外经济基本面难乐观,宏观政策继续处在观察期,加之"十一"长假後资金利率大幅回落,亦无风险事件进一步暴露,以城投债为代表的信用债投资价值渐或部分投资者的认可.

市场人士并指出,经济疲弱等利好债市的预期需要一步步加以确认,下周交易所信用债收益率虽仍有望延续跌势,但料跌幅会收窄.

"交易所信用债前段时间(价格)跌得多,跌多後价值被认可,本周就涨得比较多了,"深圳一大型券商投资经理称,"9%-10%的收益率,非常不错了,还要怎样."

他并指出,假如後期无信用风险事件再次浮现,交易所信用债收益率下降的可能性将大于上涨的可能性;只是经济增速下滑及与此相关的政策放松预期市场已充分反映,後期收益率跌幅不会似这周这麽大.

上海市一大型保险公司交易员亦指出,进出口等宏观经济数据显示经济基本面不乐观,利好债市,现券收益率下周预期还是会向下.

中国海关周四公布,中国9月录得贸易顺差145.1亿美元,低于路透调查中值的163亿美元;当月出口同比增长17.1%,进口增长20.9%,亦分别低于预估的20.7%和24.5%.[ID:nEAP307902]

剩馀期限约6.16年的10红投02CN122875=SS为代表的城投债本周表现较好,价格有所上行.收益率从本周开盘的14.51%左右,跌至本周收盘的11.40%附近,成交价上涨近八元人民币.

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 144.5321 +0.4764 144.5368 144.1147

上证公司债指数.SSEEBI 128.2435 +0.3594 128.2531 127.9201

上证分离债指数.SSEDCBI 127.8378 +0.8796 127.8401 126.7808

上证国债指数.SSEBI 130.1063 +0.3328 130.1063 129.8862

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深证企债指数.SZCBI 123.3890 +0.1080 123.5060 123.1270

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