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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 14:45 BJT

《外汇动态》澳元兑美元触及三周高位,受模型基金买盘提振

0630GMT---两名东京交易商称,澳元和欧元收复稍早失地,并上扬30-40个点子,因模型基金买进.

澳元兑美元AUD=D4涨至日高1.0238美元,为三周高位,此前触发1.0215美元附近停止单,现报1.0215美元,上涨0.3%.

欧元兑美元上涨0.1%,至1.3796美元,此前曾一度高见1.3816美元.(完)

--编译 许娜;审校 田建华

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