版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 14:53 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元小涨,受助于对欧债问题的乐观情绪

0645GMT--欧元兑美元EUR=小幅升至1.3800美元,有望录得1月以来最佳一周表现,因市场对欧盟决策者处理债务危机的计划充满乐观情绪,支撑了欧元.

阻力位料在1.3834-1.3848附近.(完)

--编译 丁琦;审校 郑茵

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐