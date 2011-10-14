《投行看数据》中国12月CPI同比增速或降至5%,年内货币政策难转向--野村

路透北京10月14日电---投资银行野村证券周五发布报告称,料中国通胀水平在四季度出现下滑,到12月时居民消费价格指数(CPI)同比增速有望降至5%;且预计年内货币政策不会转向.

报告称,"我们预计CPI在四季度将进入下行通道,主要受惠于基数效应,及大宗商品价格的下降."

今日稍早公布的9月宏观数据显示,中国通胀一如预期继续回落,9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅降至四个月最低位6.1%,进一步确认通胀高点已过而拐点显现,未来料继续缓慢下行.[ID:nCN1151718]

野村证券在其报告中指出,中国央行将维持政策不转向.考虑CPI仍在6%以上,且环比也未出现下降,所以通胀压力仍居高位.

中国国家统计局将于10月18日(下周二)公布三季度宏观数据,野村证券认为,届时将对中国经济增速情况和监管层对货币政策持何种立场提供更多信息.(完)