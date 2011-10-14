《投行看数据》中国12月CPI同比增速或降至5%,年内货币政策难转向--野村

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月14日电---投资银行野村证券周五发布报告称,料中国通胀水平在四季度出现下滑,到12月时居民消费价格指数(CPI)同比增速有望降至5%;且预计年内货币政策不会转向.
报告称,"我们预计CPI在四季度将进入下行通道,主要受惠于基数效应,及大宗商品价格的下降."
今日稍早公布的9月宏观数据显示,中国通胀一如预期继续回落,9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅降至四个月最低位6.1%,进一步确认通胀高点已过而拐点显现,未来料继续缓慢下行.[ID:nCN1151718]
野村证券在其报告中指出,中国央行将维持政策不转向.考虑CPI仍在6%以上,且环比也未出现下降,所以通胀压力仍居高位.
中国国家统计局将于10月18日(下周二)公布三季度宏观数据,野村证券认为,届时将对中国经济增速情况和监管层对货币政策持何种立场提供更多信息.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。