〔中国股市〕沪综指缩量收低,本周则累计涨逾3%终止连续五周跌势

路透北京10月14日电---中国股市沪综指周五缩量收跌,终止此前连续三日涨势,9月CPI涨幅回落至四个月低位的消息未能提振大盘.分析人士指出,在市场仍担忧经济面及流动性改善的预期未兑现前,大盘在连涨之後转入技术性调整.

沪综指.SSEC收报2,431.375点,跌7.416点,或0.3%.本周大盘累计上涨3.06%,终止此前连续五周跌势.今日A股成交额大幅萎缩近三成至595亿元人民币,昨日为819亿.

东北证券分析师沈正阳表示,大盘今日出现技术性调整是由于市场依然担忧经济增速回落.国家统计局将于下周二公布三季度宏观经济数据.路透最新调查显示,中国三季度经济增速将继续下滑.

"外贸数据不是特别好,目前市场一部分人担忧经济回落对市场的压力,看多者则关注流动性改善对市场的促进作用,两者之间展开博弈,且都没有兑现."但他预计,短期反弹还未结束,高位料可达2,500点左右.

中国9月CPI同比涨幅降至四个月低位,进一步确认通胀正逐步下行的态势.但经济面"内忧外困"下,宏观政策预计继续处在观察期,保持冷静观望.[ID:nCN1151294]此前海关数据显示,9月贸易顺差连续第二个月收窄;但当月进出口同比增速则双双低于市场预期.

沪深300指数10月合约CIFV1尾盘报2,656.0点,涨0.14%,成交量为208,525手.(完)