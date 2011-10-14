〔券商观点〕中国10月後通胀将明显回落,年底货币政策有转向可能--国泰君安

* 四季度中国经济将加速下滑

* 通胀见顶回落,货币政策或转向

* 股市具备反弹基础

路透上海10月14日电---国泰君安证券研究所周五发布四季度策略报告,报告预计,由于短期内中国经济可能加速下滑,10月後中国通胀将明显回落,今年底货币政策有转向可能.

国泰君安证券研究所宏观债券首席研究员姜超指出,若通过对工业上中下游的需求景气分析寻找经济波动的脉络,目前下游地产销售的大幅回落将拖累中上游生产,使得经济在四季度或加速下滑,预计三季度国内生产总值(GDP)增速仍有9.1%,但四季度将迅速跌至8%,明年一季度降至7.7%.

他还指出,有效的流动性指标亦反映了总需求,其中企业的中长期贷款连续四个月维持1,000亿元的地量水平,代表工业活力的狭义货币(M1)指标持续走低,均预示企业投资低迷,经济将加速下滑.

"需求对通胀影响更大...10月以後通胀将显着回落,如果紧缩持续,2012年甚至不排除通缩的可能."他说.

国家统计局周五宣布,9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%.姜超预计,10月CPI增幅为5.3%,年底降至4%左右水平.

国泰君安研究所首席策略师钟华指出,随着国内通胀的逐步回落,流动性环比改善及企业利润调整幅度及趋势开始明朗,A股市场已具备反弹的基础,估计第四季股指的波动区间在2,300-2,700点,推荐大金融、地产及交运设备等板块.

周一中央汇金公司宣布增持国内四大国有银行的A股,引发大盘一波反弹.沪综指.SSEC周五收报2,431.375点,本周累计上涨3.06%,终止此前连续五周跌势.

**年底货币政策或调整**

姜超判断,加息周期已经结束,年底中国的货币政策或有重要调整,不排除定向下调中小银行的存款准备金率.因国内经济下滑後,企业已难以承受更高的利率的水平;而且国内通胀基本见顶.

今年以来中国央行已三度加息,并且在上半年六次上调金融机构存款准备金率,基本保持每月一次的频率,但7月以後央行没有再继续上调存准率.

他表示,目前银行不良贷款率虽然仅为1%,但不能证明银行资产的安全.目前国内银行资产质量与房地产市场高度相关,如果房价大幅下跌产生连锁反应,不排除坏帐出现爆发式增长的可能.因此要避免经济萧条,唯一出路就是恢复货币的适度供应.

"如果在地产泡沫破灭损害银行资产以後再降息,可能为时已晚."他说.(完)