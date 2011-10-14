〔外汇期权〕主要货币对期权波动率周末前承受卖压--IFR

IFR伦敦10月14日电---外汇期权波动率在周末前承受卖压,现汇市场守在区间内无大突破.

欧元/美元现汇约报1.3800,期权波动率略高于昨日触及的14.0%区域中段.一个月欧元/美元价平期权隐含波动率已经低于实际波动率,这有助于限制近期的波动率疲势.一个月期/delta值为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标(RR)自上周底部2.65%继续走低,暗示市场偏好欧元卖权.然而,市场人士依然对现汇回升保持谨慎.一年期RR报3.75%,偏好欧元卖权.

一个月期英镑/美元波动率隔夜升向10.75%,如果现汇突破1.5800美元的障碍位,很可能引发一些温和的期权上档回补盘,阻止近期对较短天期期权的抛压扩大.

一个月欧元/英镑期权波动率测试9.9%下方的新回拉低点,但一个月时线图实际波动率显示估值合理,这将有助于放缓波动率的进一步跌势.

欧元/瑞郎期权波动率整周持坚.美元/瑞郎波动率追随欧元/美元波动率回落,但一个月期美元/瑞郎波动率保持住较同档欧元/美元波动率的2.0%溢价,

一个月澳元/美元期权波动率重测周四的回拉低点16.75%,但较长期波动率寻获支撑.

日圆期权波动率创下新的长期低点,一个月和一年期波动率分别报8.8%和12.0%.一个月期和一年期RR分别触及0.15%和1.95%,均偏好日圆买权.(完)

--编译 白云; 审校 王洋

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