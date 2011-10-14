〔全球金市〕金价微升,或录得逾一个月最大单周涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月14日电---金价周五略微上扬,有可能录得逾一个月来最大单周涨幅,未受西班牙债信评级遭下调影响.即将召开的20国集团(G20)峰会主要将讨论欧元区债务危机问题.
标普周五将西班牙长期债信评等调降一个级距,恰值G20财长和央行总裁准备在周末举行的会议上向欧洲施压,要求快速付诸行动解决金融困境.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。