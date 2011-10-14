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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 15:27 BJT

〔全球金市〕金价微升,或录得逾一个月最大单周涨幅

路透新加坡10月14日电---金价周五略微上扬,有可能录得逾一个月来最大单周涨幅,未受西班牙债信评级遭下调影响.即将召开的20国集团(G20)峰会主要将讨论欧元区债务危机问题.

标普周五将西班牙长期债信评等调降一个级距,恰值G20财长和央行总裁准备在周末举行的会议上向欧洲施压,要求快速付诸行动解决金融困境.

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