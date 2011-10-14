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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 15:30 BJT

《外汇动态》1.3800美元到期的期权或将影响欧元/美元

0706GMT---欧元/美元EUR=大笔单纯(香草,vanilla)期权在1.3800到期,在缺乏风险胃纳的市场中可能成为关注焦点.

市场可见主权帐户进出,在略高于1.3800处出货,在约1.3780处买回.(完)

--编译 龚芳;审校 田建华

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