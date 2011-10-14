《即时观点8》中国9月新增人民币贷款及M2增速均低预期,政策趋向维稳

路透上海10月14日电---中国人民银行周五公布数据显示,9月新增人民币贷款4,700亿元,低于5,325亿元的路透调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.0%,亦低于13.8%的路透调查中值.

央行数据并显示,中国9月末人民币各项贷款馀额52.91万亿元,同比增长15.9%,稍低于此前16.1%的预测中值.前三季度人民币贷款增加5.68万亿元,同比少增5,977亿元.

9月末外汇储备馀额为32,017亿美元,路透此前调查中值为33,050亿美元.

央行数据并显示,今年9月金融机构新增外汇占款约为2,472.63亿元人民币,增量环比下跌近三成半;而同期的外汇储备则大减608亿美元.[ID:nCH0082769]

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以下为市场人士的评论:

--中国银行战略发展部高级经济师 周景彤:

9月4,700亿元的新增信贷比上个月减少是预期之中的.因为在货币政策不断收紧的情况下,尤其在不断上调存款准备金率和基数调整等情况下,银行的可贷资金明显减少,主要问题还是没有信贷额度.

M2增长和我们预期一样,稍有回落.单从M2增速来看,已经接近历史正常的增长速度.表明货币政策没有进一步收紧的必要,或者说货币政策收紧的必要性大大的下降.

由于新涨价因素还在加快,中国通胀实际压力还是没有减少.9月CPI涨幅回落主要是因为翘尾因素引起的.通胀还是处于一个比较高的水平.因此货币政策也不应该全面放松.

货币政策大的方向和基调不变的情况下,可以考虑做一些微调,比如说考虑调低存款准备金率1到2次,对民间借贷给予更多的关注,加快直接融资的发展,中小企业融资问题需要标本兼治.加快利率市场化的步伐,形成完整的资金收益率曲线,理顺和提高资金资源的配置效率.

--中国平安证券固定收益部研究主管 石磊:

9月末的货币供应量较低,尤其是狭义货币供应量(M1)同比增速大幅低于预期,这与季末货币供应量增速上升现象不同,可能源于非理财资产在季末转为存款在银行报表上表现不强.未来M2由于去年基数较高,还可能走低.

当前金融数据反映出此前紧缩政策调控的效果,未来政策可能会出现放松,最早会在11或12月份,但暂时不会进行利率等价格工具的放松,而可能会采取一些能创造流动性的放松工具,比如,房地产信托基金(REITs),或信贷资产证券化等,也不排除未来下调存款准备金率的可能性.

--南京银行金融市场部研究主管 黄艳红:

9月M2和新增信贷规模都比预期低,会减少政策继续紧缩的预期.最近几个月,中长期贷款不如短期贷款增长快,跟融资成本变高有关.

新增贷款回落後,存款会有一定压力,贷款派生的存款会减少.

--兴业银行宏观分析师 肖丽:

新增信贷和M2确实低于预期,可能还是和信贷额度控制有关系.从目前的信贷馀额来看,四季度还是有控制的压力,不然很容易很超过年初制定的目标.当然月末普通存款大量转为财政存款,对M2也有削减作用.

中央虽然有扶持中小企业融资这样的一个基调,但进入实质操作阶段,还是会需要时间,因此短期内不会对信贷造成大的影响.

另外,从9月外汇占款来看,还不算少.央行回收流动性的压力还是有的.

--第一创业证券研究所副所长 王皓宇:

9月的新增贷款掉的非常厉害,一方面是因为银行继续收紧了对房地产、城投和铁道系统的贷款,另一方面也有季末银行存贷比考核压力的原因.总体来看,15.9%的贷款馀额增速反映出今年的信贷投放情况其实是不错的,但因为过去两年信贷扩张过猛,所以4,700亿元的新增贷款数据看起来有些扎眼.这就像一个人第一口吃了很甜的糖,之後再吃普通的就可能感觉不甜了.

对于支持中小企业融资难的问题,其实银行今年已经做出了努力,其对小微企业的贷款馀额增速要高于其它贷款,但仅通过行政化的手段不可能完全解决这个问题,更重要是通过市场去引导.

--中国光大银行资金部首席分析师 盛宏清:

9月份中国货币供应数据相对偏低,但也在预期之中,光看这个数据来判断经济形势可能会产生错觉.应该看即将公布的社会融资量数据以及统计不到的民间借贷数据,尤其是民间借贷总额可能是有去年3倍水平.

总体来说,今年对实体经济支持的资金量只会比去年多,不会比去年少,因此,中国经济将会继续保持平稳快速运行,即将公布的投资数据也会维持在25%左右的中上水平.

当前货币供应数据总体处于低位运行水平,年底前继续大幅下滑的可能性较小,而当前通胀已开始下滑,中小企业融资面临较大困难,这使得中国当前的货币政策还会维持,但可能进行微调,增加对中小企业的信贷投放.

--信达证券宏观经济分析师 李建朋:

结合CPI情况,通胀仍将维持高位振荡,货币政策也难如愿放松,维持现状的可能性更大.市场上存在政策面定向宽松的讨论,然而即使对某些方面出现定向宽松,也不会影响整体紧缩的状况.

--中信建投策略师 郑联盛:

外汇占款环比下跌与目前中国面临的国际收支状况是相一致的.一方面,由于中国的贸易顺差在缩窄,结售汇方面的外汇占款将降低;另一方面,由于人民币远期升值的预期消退,热钱流入的规模可能也在减少.

还有,由于全球金融体系面临债务危机等重大不确定性,国际资本对新兴经济体的投资热潮降低的同时，也希望能够持有更多的流动性,可能有部分资金流出.外汇储备大幅降低600亿美元,为16个月来首次,可能更多地反映资本短期流出的情况.

由于未来全球经济复苏的基础仍然不牢固,中国的进出口面临较大压力,贸易顺差或将持续收缩.同时,国际投资者对现金流动性的需求持续增加,对中国资产投资的回报率的乐观情绪也在变淡,资本流出可能会持续.

对于中国而言,顺差缩窄,外汇储备减少,并非是坏事.资本流出可能给金融体系特别是资产市场带来一定的负面影响,但是整体而言是有利于中国的通胀管理、结构转型和内外经济的再平衡,对于中国宏观调整的政策空间也是有利的.

--中银国际一宏观分析师:

9月M2和新增信贷规模都明显低于预期.M2统计涵盖的问题比M1更厉害.不过,这些指标也显示货币乘数应该下来了.我们分析,9月外汇占款流入有可能出现大幅减少的状况,或跟欧洲债务危机有关.这种情况跟去年4月份前後的情况比较类似.

M1的水平较我们的预期低很多.M1指标中60%的都是企业活期存款,主要是用于交易结算.M1的大幅回落,一方面体现当前商业债务增长较快,企业现金流比较紧张,这在近期的房地产销售、企业利润指标的降幅上都可以看出端倪;另一方面,原材料价格的上升和商品价格的调整,或让企业进入了新一轮的去库存化,结算的用途变少了,M1随之就变小了.

--民生银行金融市场部首席经济学家 李志强:

结合之前公布的CPI走势来看,通胀虽然同比有回落,但环比还是在上升,未来几个月这种环比涨幅可能还会加大,总的来说,通胀还在比较高的位置.而货币政策对通胀非常重视,不太可能有大的变化.

中国经济增速虽然有回落迹象,但也还是处于一个不算低的水平.如果国际经济形势不发生变化的,单从国内来看,并不算是什麽大的问题.在调结构和控制通胀目标没有取得实质性成果前,包括针对中小企业融资扶持在内的举措,只能算一种"定向治疗",不代表总的政策有什麽改变.

另外,中国经济发展中确实出现了一些问题,但并不完全由政策导致的.例行说温州问题.它本来就面临着产业转型,并不是说松一下银根,就能解决它产业升级的问题.

--招商证券研究发展中心宏观经济研究主管 谢亚轩:

M2增速比较低,一方面是调控的结果,另一方面应该仍然是M2这个指标涵盖能力的问题.其实就是表外的问题.但表外的规模到底有多大,市场还是有不同意见.

M2增速在16%左右是比较正常的,假如在13%左右的话,会显得比较紧.但我们从一些其它指标观察的结果来看,资金是不松,但也没13%显示的这麽紧.这说明表外资产的压缩还不够充分,效果还没有充分体现出来.

4,700亿的新增信贷规模基本正常.8月份新增信贷比预期要高,人民银行应该有做窗口指导.政策还不到放松的阶段,政策进入观察期,不会放得太松.

--国海证券固定收益部分析师 段吉华:

M2和信贷数据都比预期稍微低一点,结合物价回落来看,中国经济回落的速度比预期要大.货币政策方面不太可能进一步紧缩,维持目前的力度还是主要判断.当然不排除短期内会有针对中小企业的一些定向或结构性放松.

再长一段时间的政策面展望,就要关注12月的中央经济会议了.如果到时候经济形势需要信贷政策有调整,存款准备率政策也会配合.

**相关背景**

--中国国家统计局稍早公布,9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%,与路透调查中值相符,且增幅为四个月来最小;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.5%,增幅为今年年初以来最小.[ID:nCN1151294]

--中国人民银行2011年第三季度例会强调,把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,并要继续实施好稳健的货币政策,或继续淡化经济增速趋缓下紧缩政策放松的市场预期.[ID:nCN1998535]

--为缓解小微企业资金困局,中国国务院出台一系列政策,加大对小型及微型企业的信贷支持和税收扶持力度.分析人士表示,此举进一步明确了中央支持小微企业的政策,将有利于缓解小微企业资金问题.但以此认定中国可能放松货币政策还为时尚早,更多是定向结构性放松.[ID:nCN1114528]

--中国央行公开市场连续12周净投放,累计达5,840亿元人民币,本周净投放1,300亿元.时隔近两个月後央行发行了三年期央票,市场反应良好.为维持适度的资金回笼,同时又可以满足市场投资需求,该期限央票将很可能延续发行下去.[ID:nCN1148910]

--中国证券报发表社评称,从国内外经济环境来看,中国宏观调控已到"松紧适度"的临界点,总量调控继续收紧的可能性不大.四季度货币政策可能进入观察期,进一步加息和上调存款准备金率的概率都很小.[ID:nCN2009955]

--在中美两国就人民币汇率问题唇枪舌战之际,中国公布9月贸易顺差连续第二个月收窄,表明中国外贸更趋平衡的同时,亦可从经济层面纾缓人民币升值压力,降低中美贸易战一触即发的风险.[ID:nCN1145892] (完)