〔欧股业绩〕索尼爱立信业绩稍高预期,明年全面转向智能手机市场(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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* 获利3,100万欧元,稍优于预期
* 称在2012年将全面转向智能手机市场
* 对于索尼全面控股报导不予置评
路透斯德哥尔摩10月14日电---手机制造商索尼爱立信周五表示,未来将把全部重心放在快速增长的智能手机市场.其公布稍高出预期的季度业绩,且对于索尼将对其100%控股的报导只字未提.
索尼爱立信第三季税前利润为3,100万欧元(约合4,200万美元),路透调查预估中值为获利2,700万欧元.该公司上季度亏损4,200万.索尼爱立信当前是索尼(6758.T)和移动网络设备制造商爱立信(ERICb.ST)的合资公司.
上周一知情人士对路透称,索尼当前商谈买入爱立信在合资公司50%的股权.
索尼爱立信与三星和HTC等同行一样,遇到来自苹果iPhone的激烈竞争,连续丢掉市场份额和收益.索尼爱立信最近聚焦基于谷歌Android平台的智能手机,渐上轨道,从而扭亏为盈.
该公司维持今年手机市场温和增长的预测,且称在2012年将全部转向生产智能手机.
该公司在声明中称,"使用Android系统的Xperia(TM)智能手机营收当前占总营收比例超过80%,目前为止我们已经出货2,200万部Xperia."
"我们将继续投资智能手机市场,在2012年产品线全部转向智能手机."(完)
--编译 田建华;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。