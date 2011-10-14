〔欧股业绩〕索尼爱立信业绩稍高预期,明年全面转向智能手机市场(更新版)

(新增评论和细节)

* 获利3,100万欧元,稍优于预期

* 称在2012年将全面转向智能手机市场

* 对于索尼全面控股报导不予置评

路透斯德哥尔摩10月14日电---手机制造商索尼爱立信周五表示,未来将把全部重心放在快速增长的智能手机市场.其公布稍高出预期的季度业绩,且对于索尼将对其100%控股的报导只字未提.

索尼爱立信第三季税前利润为3,100万欧元(约合4,200万美元),路透调查预估中值为获利2,700万欧元.该公司上季度亏损4,200万.索尼爱立信当前是索尼(6758.T)和移动网络设备制造商爱立信(ERICb.ST)的合资公司.

上周一知情人士对路透称,索尼当前商谈买入爱立信在合资公司50%的股权.

索尼爱立信与三星和HTC等同行一样,遇到来自苹果iPhone的激烈竞争,连续丢掉市场份额和收益.索尼爱立信最近聚焦基于谷歌Android平台的智能手机,渐上轨道,从而扭亏为盈.

该公司维持今年手机市场温和增长的预测,且称在2012年将全部转向生产智能手机.

该公司在声明中称,"使用Android系统的Xperia(TM)智能手机营收当前占总营收比例超过80%,目前为止我们已经出货2,200万部Xperia."

"我们将继续投资智能手机市场,在2012年产品线全部转向智能手机."(完)