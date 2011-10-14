〔新闻稿〕中国9月新增人民币贷款4,700亿元,M2同比增长13%--央行

(以下为中国人民银行10月14日在网站上发布的2011年9月份金融统计数据报告)

一、广义货币增长13.0%，狭义货币增长8.9%

9月末，广义货币(M2)馀额78.74万亿元,同比增长13.0%，分别比上月末和上年末低0.5和6.7个百分点；狭义货币(M1)馀额26.72万亿元,同比增长8.9%，分别比上月末和上年末低2.3和12.3个百分点；流通中货币(M0)馀额4.71万亿元,同比增长12.7%。前三季度净投放现金2557亿元，同比少投放1045亿元。

二、前三季度人民币贷款增加5.68万亿元，外币贷款增加734亿美元

9月末，本外币贷款馀额56.24万亿元，同比增长16.0%。月末人民币贷款馀额52.91万亿元，同比增长15.9%，分别比上月末和上年末低0.5和4.0个百分点。前三季度人民币贷款增加5.68万亿元，同比少增5977亿元。分部门看，住户贷款增加2.00万亿元，其中，短期贷款增加8271亿元，中长期贷款增加1.17万亿元；非金融企业及其他部门贷款增加3.67万亿元，其中，短期贷款增加1.86万亿元，中长期贷款增加1.71万亿元，票据融资减少59亿元。9月份人民币贷款增加4700亿元,同比少增1311亿元。月末外币贷款馀额5239亿美元，同比增长24.4%，前三季度外币贷款增加734亿美元。

三、前三季度人民币存款增加8.11万亿元，外币存款增加300亿美元

9月末，本外币存款馀额81.03万亿元，同比增长13.9%。月末人民币存款馀额79.41万亿元，同比增长14.2%，分别比上月末和上年末低1.3和6.0个百分点。前三季度人民币存款增加8.11万亿元，同比少增2.09万亿元。其中，住户存款增加3.63万亿元，非金融企业存款增加1.30万亿元，财政性存款增加1.16万亿元。9月份人民币存款增加7303亿元，同比少增7259亿元。月末外币存款馀额2557亿美元，同比增长9.0%，前三季度外币存款增加300亿美元。

四、银行间市场交易活跃

前三季度银行间市场人民币交易累计成交143.47万亿元，日均成交7672亿元，日均成交同比增长11.0%。

9月份银行间市场同业拆借月加权平均利率为3.74%，比上月上升0.44个百分点，比年内最高的6月份回落0.82个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为3.75%，比上月上升0.37个百分点，比年内最高的6月份回落1.19个百分点。

五、国家外汇储备馀额3.20万亿美元

9月末，国家外汇储备馀额为32017亿美元。9月末，人民币汇率为1美元兑6.3549元人民币。

注1：贷款馀额已扣除2011年3月份核销历史政策性财务挂账924亿元。

注2：当月数据为初步数。(完)