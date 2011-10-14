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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 15:48 BJT

《外汇动态》中国经济减速可能支撑美元

0730GMT---中国收紧货币政策在为经济降温.9月货币供应萎缩,新增贷款速度不及预估,居民消费价格指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)双双回落.

由于美国和欧元区形势艰难,这或会导致更多避险资金转向美元,从而再推美元走高.

美元指数.DXY稳定在76.80上方.77.50上方的技术停止位可能引人关注.

--编译 李爽;审校 艾茂林

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