〔日本个股〕铃木汽车向大众发出通牒:交出技术或分道扬镳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月14日电---日本铃木汽车(7269.T)指责德国大众汽车(VOWG_p.DE)违反合作协议,因後者拒绝提供之前承诺分享的相关混合动力技术.这使得双方两年的结盟濒于瓦解境地.
铃木汽车周五表示,公司已向大众发出违反合同通知,要求大众在数周内允许其使用相关关键技术.否则,大众就必须卖出其所持股权并退出该联盟.
铃木执行副总裁Yasuhito Harayama在东京的新闻会上说,"合作的整个重点就是获得关键技术的使用权,比如混合动力及环保方面的技术.如果大众不遵守此协议,则它就必须立刻返回所持铃木股份."
大众对此回应称,将考虑采取法律举措.(完)
--编译 侯向明;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。