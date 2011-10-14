〔日本个股〕铃木汽车向大众发出通牒:交出技术或分道扬镳

路透东京10月14日电---日本铃木汽车(7269.T)指责德国大众汽车(VOWG_p.DE)违反合作协议,因後者拒绝提供之前承诺分享的相关混合动力技术.这使得双方两年的结盟濒于瓦解境地.

铃木汽车周五表示,公司已向大众发出违反合同通知,要求大众在数周内允许其使用相关关键技术.否则,大众就必须卖出其所持股权并退出该联盟.

铃木执行副总裁Yasuhito Harayama在东京的新闻会上说,"合作的整个重点就是获得关键技术的使用权,比如混合动力及环保方面的技术.如果大众不遵守此协议,则它就必须立刻返回所持铃木股份."

大众对此回应称,将考虑采取法律举措.(完)