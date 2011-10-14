《外汇动态》欧元/美元的阻力区域在1.3834-50

0724GMT--欧元/美元EUR=交投于1.3771,低于1.3816的高点,进一步的涨势可能在1.3834-50区域受阻.该区间涵盖本周高点1.3834,以及由8月末高点约1.4550到10月初低点1.3145得出的50%回档位,即在1.3148左右.技术分析师称,欧元若能升至1.3850上方,则可上看1.40的目标.(完)