〔路透专访〕索尼爱立信CEO称,欧洲问题或将冲击移动产业

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月14日电---手机制造商索尼爱立信(Sony Ericsson)(ERICb.ST)(6758.T)首席执行长Bert Nordberg周五接受路透专访时表示,欧洲经济趋弱可能冲击移动产业.
Bert Nordberg称,"这是个问题.如果消费者信心问题持续,则将损伤移动产业."
最近几周消费者支出前景恶化,分析师对第四季手机销售预估作出轻微调整.路透调查显示,分析师预计较上季上涨12%,为以往的正常增幅.
当被问及危机对第四季的可能影响程度时,Nordberg称,"我完全没有信心.这很难预测."
索尼爱立信稍早公布了第三季获利,大致符合预期.对于索尼将对其100%控股的报导只字未提.[ID:nCN1152348]
上周一知情人士对路透称,索尼正在洽谈买入爱立信在合资公司50%的股权.(完)
--编译 王翔琼;审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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