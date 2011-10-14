〔路透专访〕索尼爱立信CEO称,欧洲问题或将冲击移动产业

路透10月14日电---手机制造商索尼爱立信(Sony Ericsson)(ERICb.ST)(6758.T)首席执行长Bert Nordberg周五接受路透专访时表示,欧洲经济趋弱可能冲击移动产业.

Bert Nordberg称,"这是个问题.如果消费者信心问题持续,则将损伤移动产业."

最近几周消费者支出前景恶化,分析师对第四季手机销售预估作出轻微调整.路透调查显示,分析师预计较上季上涨12%,为以往的正常增幅.

当被问及危机对第四季的可能影响程度时,Nordberg称,"我完全没有信心.这很难预测."

索尼爱立信稍早公布了第三季获利,大致符合预期.对于索尼将对其100%控股的报导只字未提.[ID:nCN1152348]

上周一知情人士对路透称,索尼正在洽谈买入爱立信在合资公司50%的股权.(完)