〔全球经济〕G20峰会将讨论美元的储备货币地位问题--南非财长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透约翰内斯堡10月14日电---南非报纸Business Day周五报导称,来自20国集团(G20)发达及发展中国家的财长和央行行长们将讨论全球金融体系中美元的地位问题.
该报引述南非财长Pravin Gordhan称,此外,峰会将研究欧洲债务危机,还将审议使国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)在当前经济环境中更具代表性的建议.
Gordhan称,"许多国家担心作为储备货币的美元造成了自身面临的挑战...特别是一个国家的货币当局所作决定,却对其他经济体有溢出效应的情况."
该报称,对股票、债券、衍生品和外汇等金融交易征税的提议亦在会议议程中.
此次峰会将于周五在巴黎召开,会议很可能集中讨论推出引发全球衰退忧虑的欧债危机解决方案的必要性.(完)
--编译 石冠兰; 审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。