〔全球经济〕G20峰会将讨论美元的储备货币地位问题--南非财长

路透约翰内斯堡10月14日电---南非报纸Business Day周五报导称,来自20国集团(G20)发达及发展中国家的财长和央行行长们将讨论全球金融体系中美元的地位问题.

该报引述南非财长Pravin Gordhan称,此外,峰会将研究欧洲债务危机,还将审议使国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)在当前经济环境中更具代表性的建议.

Gordhan称,"许多国家担心作为储备货币的美元造成了自身面临的挑战...特别是一个国家的货币当局所作决定,却对其他经济体有溢出效应的情况."

该报称,对股票、债券、衍生品和外汇等金融交易征税的提议亦在会议议程中.

此次峰会将于周五在巴黎召开,会议很可能集中讨论推出引发全球衰退忧虑的欧债危机解决方案的必要性.(完)