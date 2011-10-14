〔日本股市〕在欧债忧虑的拖累下收低,Olympus高层变动重创股价(更新版)

(新增细节)

* 有关欧元区银行业的忧虑令市场承压

* Olympus大跌17%,此前公司CEO被解职

* 软银回吐涨幅,此前暂停接受新款iPhone订购申请

路透东京10月14日电---日本股市日经指数.N225周五从一个月高位下滑,因摩根大通(JPM.N)公布的业绩疲弱,加深对银行业困境或将影响全球经济的担忧.

照相机生产商Olympus(7733.T)因管理风格问题而解雇英国籍执行长(CEO),打击其股价大跌18%.而铃木汽车(7269.T)在震荡交投中收平,其与大股东大众汽车(福斯汽车)(VOWG.DE)的争执升级.