〔日本股市〕在欧债忧虑的拖累下收低,Olympus高层变动重创股价(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 有关欧元区银行业的忧虑令市场承压
* Olympus大跌17%,此前公司CEO被解职
* 软银回吐涨幅,此前暂停接受新款iPhone订购申请
路透东京10月14日电---日本股市日经指数.N225周五从一个月高位下滑,因摩根大通(JPM.N)公布的业绩疲弱,加深对银行业困境或将影响全球经济的担忧.
照相机生产商Olympus(7733.T)因管理风格问题而解雇英国籍执行长(CEO),打击其股价大跌18%.而铃木汽车(7269.T)在震荡交投中收平,其与大股东大众汽车(福斯汽车)(VOWG.DE)的争执升级.
市场走势仍主要取决于欧洲能否解决不断升级的债务及银行业危机,很多市场人士目前关注周末的20国集团(G20)财政高官会议.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。