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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 16:03 BJT

〔日本股市〕在欧债忧虑的拖累下收低,Olympus高层变动重创股价(更新版)

(新增细节)

* 有关欧元区银行业的忧虑令市场承压

* Olympus大跌17%,此前公司CEO被解职

* 软银回吐涨幅,此前暂停接受新款iPhone订购申请

路透东京10月14日电---日本股市日经指数.N225周五从一个月高位下滑,因摩根大通(JPM.N)公布的业绩疲弱,加深对银行业困境或将影响全球经济的担忧.

照相机生产商Olympus(7733.T)因管理风格问题而解雇英国籍执行长(CEO),打击其股价大跌18%.而铃木汽车(7269.T)在震荡交投中收平,其与大股东大众汽车(福斯汽车)(VOWG.DE)的争执升级.

市场走势仍主要取决于欧洲能否解决不断升级的债务及银行业危机,很多市场人士目前关注周末的20国集团(G20)财政高官会议.

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