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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 16:22 BJT

〔欧洲央行〕管委会委员利卡宁:全球经济复苏有陷入停滞的危险

路透赫尔辛基10月14日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁称:

* 全球经济复苏有陷入停滞的危险

* 决策面相关的不确定性以及公共财政导致问题恶化

* 2011年末和2012年初全球经济成长有可能逊于预期

* 不能排除欧元区经济大幅放缓的可能性

* 预计未来数月欧元区通胀率在2%以上,之後可能下降

* 认为通胀前景上档和下档风险均等

* 新兴经济体面临的不确定性也上升 (完)

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