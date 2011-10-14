〔欧洲央行〕管委会委员利卡宁:全球经济复苏有陷入停滞的危险

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透赫尔辛基10月14日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁称:
* 全球经济复苏有陷入停滞的危险
* 决策面相关的不确定性以及公共财政导致问题恶化
* 2011年末和2012年初全球经济成长有可能逊于预期
* 不能排除欧元区经济大幅放缓的可能性
* 预计未来数月欧元区通胀率在2%以上,之後可能下降
* 认为通胀前景上档和下档风险均等
* 新兴经济体面临的不确定性也上升 (完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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