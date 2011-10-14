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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 16:07 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收低,高库存和经济不确定性打压市场信心

路透东京10月14日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五在清淡交投中收低1.2%,因库存水平高企,且全球经济不确定性打压投资者信心,不过市场在300日圆处寻获坚挺支撑.

TOCOM指标期胶<0#JRU:>3月合约结算价下跌3.6日圆,报每公斤317.5日圆.

上期所交投最活跃的1月期胶SNRF2上涨1.1%,收在每吨28,870元人民币.成交量升至973,986口.

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