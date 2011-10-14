《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦10月14日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:走势在阻力区间1.3838/48略下方受阻,由7月低点及从8月高点拉出的跌势的50%回档位所构成.只要该区间不被突破,则欧元/美元料将向下修正.

美元/日圆:测试2011年下跌趋势线的努力未果,切入位目前在77.23日圆.现在已经重新回到55日移动均线附近交投,落在76.93.鉴于此,美元/日圆在本周高点77.49下方徘徊的同时,将再次呈现盘整走势.如果不是如此,那麽美元将挑战9月高点77.86.只有当纽约日线收于该水准之上,美元才有可能进一步上涨并测试关键阻力位,即2007-2011年下跌趋势线切入的80.36,还有55日移动周线所在的80.94左右.

美元/瑞郎:由9月12日高点,9月末低点,以及一个月通道支撑线所构成的支撑区域0.8927/18,周四提供底部支持.只有该支撑能被守住,那麽美元/瑞郎才有可能进一步升向0.9150瑞郎.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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