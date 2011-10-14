《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦10月14日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:走势在阻力区间1.3838/48略下方受阻,由7月低点及从8月高点拉出的跌势的50%回档位所构成.只要该区间不被突破,则欧元/美元料将向下修正.
美元/日圆:测试2011年下跌趋势线的努力未果,切入位目前在77.23日圆.现在已经重新回到55日移动均线附近交投,落在76.93.鉴于此,美元/日圆在本周高点77.49下方徘徊的同时,将再次呈现盘整走势.如果不是如此,那麽美元将挑战9月高点77.86.只有当纽约日线收于该水准之上,美元才有可能进一步上涨并测试关键阻力位,即2007-2011年下跌趋势线切入的80.36,还有55日移动周线所在的80.94左右.
美元/瑞郎:由9月12日高点,9月末低点,以及一个月通道支撑线所构成的支撑区域0.8927/18,周四提供底部支持.只有该支撑能被守住,那麽美元/瑞郎才有可能进一步升向0.9150瑞郎.(完)
--编译 高琦; 审校 蔡美珍
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选