〔国际油市〕布兰特原油期价升向112美元,受中国通胀放缓鼓舞

* 布兰特较WTI油价升水扩大至每桶27.26美元的纪录水平

* 中国9月通胀压力略微放缓

* 关注1230GMT公布的美国9月零售销售数据

路透新加坡10月14日电---布兰特原油期货周五升向每桶112美元,有望连续第二周周线上涨,因市场押注中国或因通胀趋缓而放松信贷,并推升燃料需求.

中国国家统计局稍早公布,9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%,与路透调查中值相符,且增幅为四个月来最小;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.5%,增幅为今年年初以来最小.[ID:nCN1146236]