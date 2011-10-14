〔国际油市〕布兰特原油期价升向112美元,受中国通胀放缓鼓舞

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 布兰特较WTI油价升水扩大至每桶27.26美元的纪录水平
* 中国9月通胀压力略微放缓
* 关注1230GMT公布的美国9月零售销售数据
路透新加坡10月14日电---布兰特原油期货周五升向每桶112美元,有望连续第二周周线上涨,因市场押注中国或因通胀趋缓而放松信贷,并推升燃料需求.
中国国家统计局稍早公布,9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%,与路透调查中值相符,且增幅为四个月来最小;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.5%,增幅为今年年初以来最小.[ID:nCN1146236]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。