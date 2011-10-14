〔企业并购〕安盛等四险商对汇丰非人寿业务提交首轮竞购出价--消息

路透香港10月14日电---知情消息人士对路透表示,法国安盛保险(AXAF.PA)、意大利忠利保险(Assicurazioni Generali SpA)(GASI.MI)、日本东京海上(8766.T)以及MS&AD保险集团(8725.T)对汇丰(HSBA.L)(0005.HK)非寿险业务提交首轮出价,该交易规模约为10亿美元.

消息人士此前对路透表示,德国安联(ALVG.DE)和苏黎世金融服务集团(Zurich Financial Services AG)ZURN.VX也有意参与,但尚不清楚他们是否已经提交初步竞购意向,提交截止日期为周三.

知情消息人士透露,汇丰可能考虑通过按地区拆分,出售非寿险业务.

汇丰在香港、新加坡以及部分拉美国家和法国均有非寿险业务.据汇丰资产负债表数据,2010年非寿险保险金总计为13亿美元.

安盛、忠利保险、苏黎世金融服务集团、东京海上和MS&AD均拒绝置评,尚未联系到安联予以置评.

消息人士拒绝透露身份,因该出售案进程还未公开.(完)