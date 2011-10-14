〔企业并购〕安盛等四险商对汇丰非人寿业务提交首轮竞购出价--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月14日电---知情消息人士对路透表示,法国安盛保险(AXAF.PA)、意大利忠利保险(Assicurazioni Generali SpA)(GASI.MI)、日本东京海上(8766.T)以及MS&AD保险集团(8725.T)对汇丰(HSBA.L)(0005.HK)非寿险业务提交首轮出价,该交易规模约为10亿美元.
消息人士此前对路透表示,德国安联(ALVG.DE)和苏黎世金融服务集团(Zurich Financial Services AG)ZURN.VX也有意参与,但尚不清楚他们是否已经提交初步竞购意向,提交截止日期为周三.
知情消息人士透露,汇丰可能考虑通过按地区拆分,出售非寿险业务.
汇丰在香港、新加坡以及部分拉美国家和法国均有非寿险业务.据汇丰资产负债表数据,2010年非寿险保险金总计为13亿美元.
安盛、忠利保险、苏黎世金融服务集团、东京海上和MS&AD均拒绝置评,尚未联系到安联予以置评.
消息人士拒绝透露身份,因该出售案进程还未公开.(完)
--编译 李爽; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。