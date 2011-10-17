印度女性庆祝女人节 为丈夫祈福

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透新德里10月14日电---今年的10月15日，Kanika Syal天亮前就起床，日出直至晚上月亮升起前不进食任何食物和水，以祈求丈夫长寿幸福。
一年一度的女人节（Karva Chauth）在印度北部已经延续了数百年，节日当天妇女盛装打扮，全天斋戒，以祈求丈夫身体健康事业成功。
今年25岁的Syal说：“很久以前，我们看着我们的妈妈庆祝这个节日，现在轮到我们了。”Syal新婚不久，这是她的第一个女人节。
Syal婚前是一名教师，作为中产阶层的一员，她庆祝女人节的内容可比老一辈丰富多了。
根据传统习俗，妇女在女人节时往往将手涂成彩色、添置衣装，还能收到家人礼物。如今，新一代妇女手头有闲钱，可以好好宠爱自己一番。
Syal打算好好享受5,000卢比（102美元）的高级面部和身体护理，把自己打扮得漂漂亮亮的。
而对于都市精英女性而言，打肉毒杆菌、激光脱毛及化学换肤，也是女人节时必不可少的项目。
女人节的起源充满神秘色彩，但据有个传说，很久前有个美丽的王后，在女人节这天受兄弟哄骗在月亮升起前停止了斋戒，导致其丈夫立即死去。後来，女神给了这位王后又一次机会，她虔诚完成斋戒，丈夫死而复生。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。