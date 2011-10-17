印度女性庆祝女人节 为丈夫祈福

(本文由路透中文网编译)

路透新德里10月14日电---今年的10月15日，Kanika Syal天亮前就起床，日出直至晚上月亮升起前不进食任何食物和水，以祈求丈夫长寿幸福。

一年一度的女人节（Karva Chauth）在印度北部已经延续了数百年，节日当天妇女盛装打扮，全天斋戒，以祈求丈夫身体健康事业成功。

今年25岁的Syal说：“很久以前，我们看着我们的妈妈庆祝这个节日，现在轮到我们了。”Syal新婚不久，这是她的第一个女人节。

Syal婚前是一名教师，作为中产阶层的一员，她庆祝女人节的内容可比老一辈丰富多了。

根据传统习俗，妇女在女人节时往往将手涂成彩色、添置衣装，还能收到家人礼物。如今，新一代妇女手头有闲钱，可以好好宠爱自己一番。

Syal打算好好享受5,000卢比（102美元）的高级面部和身体护理，把自己打扮得漂漂亮亮的。

而对于都市精英女性而言，打肉毒杆菌、激光脱毛及化学换肤，也是女人节时必不可少的项目。

女人节的起源充满神秘色彩，但据有个传说，很久前有个美丽的王后，在女人节这天受兄弟哄骗在月亮升起前停止了斋戒，导致其丈夫立即死去。後来，女神给了这位王后又一次机会，她虔诚完成斋戒，丈夫死而复生。（完）