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债券 | 2011年 10月 14日 星期五 16:46 BJT

〔欧洲金融〕发现欧洲央行买入意大利和西班牙公债--交易商

路透米兰10月14日电---交易商对路透称,周五发现欧洲央行买入意大利和西班牙债券.

一交易员称,"他们涉入五年期和10年期债券市场."

此前标普下调西班牙信贷评级一个级距.(完)

--编译 田建华;审校 艾茂林

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