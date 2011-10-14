〔中国债市〕现券收益率续跌,市场关注点已从通胀转向经济放缓

路透上海10月14日电---中国银行间债市周五现券收益率继续走跌.9月居民消费价格指数(CPI)正如市场预期般出现回落,且预计未来还会进一步下行,所以投资者关注的焦点已从通胀转向不太乐观的经济基本面.加上宽松流动性的推波助澜,债市交投比较活跃.

上海一位券商交易员说,"CPI的回落基本上已经是市场共识了,现在大家关心的更多是经济."

他称,刚公布的新增人民币贷款及M2增速均低预期,加上之前公布的出口数据亦不理想,这对于市场判断未来经济前景影响将趋于负面.

中国人民银行稍早公布数据显示,9月新增人民币贷款4,700亿元人民币,低于5,325亿元的路透调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.0%,亦低于13.8%的路透调查中值.

中国周五公布9月CPI同比涨幅降至四个月低位,进一步确认通胀正逐步下行的态势.但经济面"内忧外困"下,宏观政策预计继续处在观察期,保持冷静观望.[ID:nCN1151294]

不过,未来债市可能面临的风险在于通胀回落偏慢,长期高位徘徊,这会推迟政策转向的时点.同时,资金面的波动也会干扰债市表现.

国家开发银行[CHDB.UL]周五上午招标的三年期固息债中标利率4.23%,接近预期,逾2倍的认购倍数显示,在三年央票发行向好的引领下,同期限的金融债因绝对收益率优势而吸引需求.[ID:nCN1151788]

剩馀期限近10年的国债110015券最新报价收益率tCN110015=CFXM为3.8099%/3.7301%,上日尾盘为3.86%/3.78%;剩馀期限约0.75年的国债110018券最新报价收益率CN110018=CFXM为3.15%/2.95%,上日为3.2001%/3.0000%.

剩馀期限约0.118年的国债040010券CN040010=CFXS成交继续居首,收报100.2063元,对应收益率2.9349%,成交105.31亿元.

中国银行间市场周五早盘回购利率多低位盘整,资金面仍显宽松.今日公布的9月CPI符合预期,政策面进入观察期,料下周流动性仍将充裕,而在整固需求的影响下,资金成本料将维稳.[ID:nCN1151776]

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.8942 3.1441

上日 2.9726 3.1360

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.8155/3.7435

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.4607/3.4007

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.1439/4.0719(完)

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