〔路透基点〕中兴通讯与中化集团贷款流入次级市场--RLPC

路透香港10月14日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息来源报导称,在初级贷款市场淡静的情况下,次级市场供给增加,主要来自中国中兴通讯与中国中化的贷款.

中兴通讯总额9亿美元分为两部份的定期贷款中,有1,000万美元流入次级市场,含所有资金成本的卖价报约210个基点.这笔贷款的借方是中兴通讯(香港),由中兴通讯担保,7月签署时含所有资金成本最高为195个基点.

这宗贷款的承贷行包括中银香港、星展银行、大华银行、西班牙国际银行、东京三菱日联银行、Natixis、恒生银行、马来亚银行、中国建设银行以及加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia).

另外,中国中化集团去年8月签署的10亿美元五年期贷款,在次级市场含所有资金成本的卖价报约180个基点.在初级市场的报价为109个基点.该笔贷款的借款人为中化香港(集团)有限公司,由中化集团担保.

这宗贷款的原始承贷行包括:澳新银行(澳盛银行,ANZ)、BTMU、法国东方汇理银行、渣打银行、中国农业银行、瑞穗实业银行、三井住友银行、美银-美林、澳洲联邦银行、Westpac Banking Corp、大新银行、交通银行、星展银行、恒生银行、大华银行、Banca Monte dei Paschi di Siena以及华侨银行.(完)