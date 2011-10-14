〔路透基点〕中兴通讯与中化集团贷款流入次级市场--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月14日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息来源报导称,在初级贷款市场淡静的情况下,次级市场供给增加,主要来自中国中兴通讯与中国中化的贷款.
中兴通讯总额9亿美元分为两部份的定期贷款中,有1,000万美元流入次级市场,含所有资金成本的卖价报约210个基点.这笔贷款的借方是中兴通讯(香港),由中兴通讯担保,7月签署时含所有资金成本最高为195个基点.
这宗贷款的承贷行包括中银香港、星展银行、大华银行、西班牙国际银行、东京三菱日联银行、Natixis、恒生银行、马来亚银行、中国建设银行以及加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia).
另外,中国中化集团去年8月签署的10亿美元五年期贷款,在次级市场含所有资金成本的卖价报约180个基点.在初级市场的报价为109个基点.该笔贷款的借款人为中化香港(集团)有限公司,由中化集团担保.
这宗贷款的原始承贷行包括:澳新银行(澳盛银行,ANZ)、BTMU、法国东方汇理银行、渣打银行、中国农业银行、瑞穗实业银行、三井住友银行、美银-美林、澳洲联邦银行、Westpac Banking Corp、大新银行、交通银行、星展银行、恒生银行、大华银行、Banca Monte dei Paschi di Siena以及华侨银行.(完)
--编译 沈以文;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。