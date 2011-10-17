前雇员称Gucci虐待员工 深圳店两名经理换人

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透北京10月14日电---欧洲奢侈品集团Gucci周五称，其中国深圳门店将换掉两名经理，并正与当地有关部门进行接触。Gucci前员工曾发布公开信，指责该公司虐待员工。
Gucci深圳店前雇员在网上发布公开信称，她们被迫无偿加班，上厕所和喝水都要打报告，店铺丢东西所有员工要“连坐”赔偿。
Gucci在发给路透社的声明中称，公开信发到网上後，公司管理层已与员工进行了“私下直接沟通”。
Gucci还聘请外部顾问，对形势进行全面评估，包括“招聘和挽留人才”方面。
中国官方媒体周四晚报导称，公开信发布後，深圳市政府正对Gucci公司展开调查。
Gucci称：“Gucci密切关注近期媒体有关小部分前雇员抱怨的报导。Gucci不会接受或容忍恶意指控。”
Gucci发言人黄先生（Ben Huang）称，公司代表周四已与深圳当局会谈。他并未提供会谈更多细节内容。（完）
编译：黎黎
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。