前雇员称Gucci虐待员工 深圳店两名经理换人

(本文由路透中文网编译)

路透北京10月14日电---欧洲奢侈品集团Gucci周五称，其中国深圳门店将换掉两名经理，并正与当地有关部门进行接触。Gucci前员工曾发布公开信，指责该公司虐待员工。

Gucci深圳店前雇员在网上发布公开信称，她们被迫无偿加班，上厕所和喝水都要打报告，店铺丢东西所有员工要“连坐”赔偿。

Gucci在发给路透社的声明中称，公开信发到网上後，公司管理层已与员工进行了“私下直接沟通”。

Gucci还聘请外部顾问，对形势进行全面评估，包括“招聘和挽留人才”方面。

中国官方媒体周四晚报导称，公开信发布後，深圳市政府正对Gucci公司展开调查。

Gucci称：“Gucci密切关注近期媒体有关小部分前雇员抱怨的报导。Gucci不会接受或容忍恶意指控。”

Gucci发言人黄先生（Ben Huang）称，公司代表周四已与深圳当局会谈。他并未提供会谈更多细节内容。（完）