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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 17:20 BJT

《外汇动态》美国经济忧虑拖累邻国,加元多头或难以逾越1.0150

0855GMT--美国经济放缓和二次衰退威胁或令其邻国及最紧密的贸易夥伴最为受创,这可能限制加元兑美元CAD=D4的升势.

油价下滑亦肯定会降低加元的吸引力.对于加元多头来说,1.0150-1.0100加元之间的强劲公司买盘或难以逾越.(完)

--编译 丁琦;审校 白云

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