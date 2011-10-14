《外汇动态》美国经济忧虑拖累邻国,加元多头或难以逾越1.0150

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0855GMT--美国经济放缓和二次衰退威胁或令其邻国及最紧密的贸易夥伴最为受创,这可能限制加元兑美元CAD=D4的升势.
油价下滑亦肯定会降低加元的吸引力.对于加元多头来说,1.0150-1.0100加元之间的强劲公司买盘或难以逾越.(完)
--编译 丁琦;审校 白云
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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