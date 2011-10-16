(重温稿)〔路透调查〕台湾五年增额券100/6R得标利率料落在1.03-1.06%

* 标售时间:下周一(17日),金额预定400亿台币

* 得标利率料在1.03-1.06%

* 银行等养券买盘需求不低,标高机率料不大

* 交易商押注将标高先行放空,未平仓量快速上升

路透台北10月14日电---路透调查显示,台湾下周一将标售的五年增额券100/6RA00106R=TWO,在银行等养券买盘多有需求带动下,得标利率料落在1.03-1.06%.

银行业人士表示,资金状况已较上月趋于宽松,由于预料央行在未来半年至一年都不升息,日前标售的364天期存单得标利率已较前次走低至0.984%,此时养券是不错的时点.

"基本面有利于持券,1.05%对投资盘而言是最好的收益率."一大型政府银行交易主管说.

另一大型银行交易员也指出,此时100/6R发行前交易殖利率已自低点反弹了逾7个基点,料对有养券需求的买盘具吸引力.

不过也有交易商不作此想法.认为自第二季以来,实质买盘都是等殖利率标高以後才进场承接筹码,这次应该也不会跳脱既有模式,导致未平仓量(OI)在接近标债前夕快速窜升,已达到逾110亿台币的水准.

"空单暴增,但殖利率却向上,显示多头已经轧不动了."一证券商交易员说.

另一证券商交易员也表示,在100/6R发行前交易期间,看不出来银行有想买的企图,此外,央行还在拉抬代收隔夜拆款利率,影响了大家做多的意愿.

"我认为银行要等到1.05%以上才会慢慢收,现在的位置有点尴尬."他说.

央行将在下周一代财政部标售100/6R,金额400亿台币,预计中午宣布结果.周五100/6R发行前交易(when-issued)殖利率收升1.12个基点,报1.0440%,该券在发行前交易期间的高点落在1.0515%,低点则为0.9700%.

7月间标售的五年期公债100/6,当时得标利率为1.18%,此期券银行业持有比重为41.68%,证券业则为36.67%.[ID:nCT0468033]

以下为交易商对100/6R期公债得标利率的预估区间:

金融机构 最低(%) 最高(%)

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凯基证券 1.03 1.06

统一证券 1.04 1.07

大型券商 1.08 1.10

国际票券 1.03 1.08

第一银行 1.03 1.06

华南银行 1.02 1.05

大型政府银行 1.01 1.04

中国信托 1.03 1.05

大型金融机构 1.03 1.07

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中值 1.03 1.06 (完)

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