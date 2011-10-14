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债券 | 2011年 10月 14日 星期五 17:25 BJT

〔标题新闻〕南非财长表示IMF和EFSF的资源均不足以应对欧债危机恶化

注: 国际货币基金组织(IMF),欧洲金融稳定机构(EFSF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7LE0Q2]

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