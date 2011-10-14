〔中国票据市场〕转贴利率略跌,信贷规模偏紧利率料难大跌

路透北京10月14日电---中国票据市场转贴利率周五略有下跌.收票机构相对偏多,但受限于金融机构实际信贷规模仍偏紧,票据市场活跃程度仍然欠缺,近期转贴利率也难大幅下跌.

"收票机构多点,转贴利率有点降,但各家行的规模应该也不多,...今後估计也下降不大."东北一银行交易员称.

他并表示,尽管统计数据显示年内仍有近2万亿元信贷额度,但各家机构实际上仍然缺信贷规模,可能受存款增速有限,银行贷存比,票据严格监管等原因,以及部分机构交易去杠杆等压力,这使得票据转贴利率短期难有大幅下跌空间.

央行统计显示,中国金融机构今年前三季度人民币贷款增加5.68万亿元.按照年初坊间传言全年新增7.5万亿元信贷目标计算,还剩下近2万亿元的规模.

华东一银行交易员也称,从经济金融形势看,货币政策可能不会再继续进行收紧,还可能有放松空间,但即使如此,短期内在信贷额度上也难有作为,对票据市场影响就更为间接.

中国人民银行周五公布数据显示,9月新增人民币贷款4,700亿元,低于5,325亿元的路透调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.0%,亦低于13.8%的路透调查中值.[ID:nCN1152344]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 10.7938/9.8404 11.7000/10.7378 12.3780/11.4680

上日 10.8115/9.8547 11.6640/10.6956 12.3780/11.4080

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变动 -1.77bp/-1.43bp +3.60bp/+4.22bp 0bp/+6.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.6271%,较上日6.6537%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1876/3.1216 3.3330/3.2700

上日 3.1893/3.1233 3.3410/3.2780

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)