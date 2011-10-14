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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 17:38 BJT

《外汇动态》主权抛盘打压欧元/美元脱离日高

0720GMT---欧元/美元EUR=报1.3805美元,从日高1.3828美元回落.

交易商指出,亚洲主权抛盘推低了欧元,而其他一些市场人士补充称,在欧元升穿1.3810美元后,出现可观的中长期投资大户卖盘.

行权价在1.3800美元的欧元/美元期权大单亦令欧元走势受限.(完)

--编译 白云;审校 高琦

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