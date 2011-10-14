〔中港股市〕受获利了结打压双双收低,但均录得周涨幅

* 恒指收低1.4%,沪综指跌0.3%

* 上海股市六周来首次录得周涨幅,汇金公司买盘提振人气

* 恒指本周涨4.5%,金融股涨幅居前

* 香港中资银行股本周涨10.7%,出现获利回吐

* 中国CPI升幅回落,但政策放松馀地不大

路透香港/上海10月14日电---香港和上海股市周五双双收跌,稍早公布的数据显示,中国CPI同比升幅略有回落,凸显了对全球经济的担忧,投资者此後对银行和地产股进行获利了结.

上海市场收盘後公布的数据显示,中国9月新增人民币贷款和M2增速均低于预期,令香港市场承压,但指标股指成功守住周线涨幅.

"过去一周的涨势是2009年以来最具重要意义的,或预示着行情将朝积极方向转变,"国泰君安证券高级股票分析师钟华在上海的一个投资者会议上表示.