〔中港股市〕受获利了结打压双双收低,但均录得周涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指收低1.4%,沪综指跌0.3%
* 上海股市六周来首次录得周涨幅,汇金公司买盘提振人气
* 恒指本周涨4.5%,金融股涨幅居前
* 香港中资银行股本周涨10.7%,出现获利回吐
* 中国CPI升幅回落,但政策放松馀地不大
路透香港/上海10月14日电---香港和上海股市周五双双收跌,稍早公布的数据显示,中国CPI同比升幅略有回落,凸显了对全球经济的担忧,投资者此後对银行和地产股进行获利了结.
上海市场收盘後公布的数据显示,中国9月新增人民币贷款和M2增速均低于预期,令香港市场承压,但指标股指成功守住周线涨幅.
"过去一周的涨势是2009年以来最具重要意义的,或预示着行情将朝积极方向转变,"国泰君安证券高级股票分析师钟华在上海的一个投资者会议上表示.
"毫无疑问,这部分受到了汇金公司入市的影响,但从目前水准而言,即便没有官方政策面的放松,市场也可能会受到资金供应改善的提振."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。