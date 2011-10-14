《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的10月10日-10月14日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元CNY=CFXS当周上涨,全周波动较大.周初因国际美元强势,市场避险情绪较

重,客盘需求,境内外套利等因素推动,人民币盘中多触及跌停,但受中美汇率争端及人民币中

间价牵引,人民币兑美元本周最终略有收涨.下周结售汇盘对人民币汇率的推动作用可能弱化,

盘中波幅则有望收窄.[CNY/CN-PMF]

公开市场操作:

--中国央行公开市场连续12周净投放,累计达5,840亿元人民币,本周净投放1,300亿元.时隔

近两个月後央行发行了三年期央票,市场反应良好.为维持适度的资金回笼,同时又可以满足

市场投资需求,该期限央票将很可能延续发行下去.

业内人士并指出,因国庆节後有大量资金释放,央行仍以增加正回购的操作量来平滑到期.

但随着近期现券收益率下行,央票一二级利差倒挂的幅度有所收窄,需求或可逐步回升,加之

後续到期量明显减少,公开市场连续净投放格局或能有所变化.[CN/MMTCN]

债市:

--银行间债市收益率当周振荡向下.通胀下行态势逐步确立,货币供应量续呈现收缩态势,紧

缩政策加码的必要性降低,利好于债市.同时,资金面的持续向好,亦助长买气.经过持续下跌,

利率品种收益率已处于相对低位,料将继续在底部徘徊;信用债收益率则有望进一步下跌.[CN/CN]

--票据转贴利率当周下跌.机构信贷规模在季初略富馀,但并不多,且顾虑年底考核因素影响,

收票机构比较偏好年内到期的票据,市场整体活跃程度仍欠佳.预计後市票据转贴利率仍可能

下跌,但大跌还有待更宽松信贷举措推出.[CN/CPCN]

股市:

--沪综指.SSEC当周累计上涨逾3%,终止此前连续五周跌势.尽管本周市场曾连续三日反弹,

但由于市场担忧经济面及流动性改善的预期尚未兑现,因而大盘周五面临技术性调整.分析人

士预计,短线反弹还未结束,高位料可达2,500点左右.[.SSCN]

期市:

--沪铜价格当周震荡企稳,主要支撑来自于市场对中国消费方回补库存的预期,但是欧债危机

以及中国公布的偏于负面的经济数据抑制市场涨势.沪铜主要合约SCFc3周五收报56,010元,

全周上涨1,220元.[MET/LCN]

黄金:

--国内黄金价格当周小幅回升,受美元走软支撑,市场关注即将召开的20国集团(G20)峰会讨论

如何解决欧元区债务危机问题.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报345.42元,全

周上涨约7.65元;期金主要合约SHAUZ1收报346.09元,上涨7.7元.(完)