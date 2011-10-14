〔全球金融〕德国总理梅克尔称,G20将讨论加强监管及系统重要性银行

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月14日电---德国总理梅克尔周五称:
* 若整个欧元区稳定性面临风险,将帮助欧元区其他国家
* 欧债危机是由高度负债以及缺乏竞争力引发的
* 欧债危机不可能瞬间解决
* 危机已经表明一切皆有可能,但需要仔细考虑措施带来的影响
* 欧元共同债券不是灵丹妙药
* 目前环境下欧元共同债券无所助益
* 需要调整欧盟规则,以使违反财政规定的国家得到惩罚
* 金融市场监管存在太多不足
* G20需要讨论太大不能倒和影子银行问题
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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