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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 18:31 BJT

〔全球金融〕德国总理梅克尔称,G20将讨论加强监管及系统重要性银行

路透10月14日电---德国总理梅克尔周五称:

* 若整个欧元区稳定性面临风险,将帮助欧元区其他国家

* 欧债危机是由高度负债以及缺乏竞争力引发的

* 欧债危机不可能瞬间解决

* 危机已经表明一切皆有可能,但需要仔细考虑措施带来的影响

* 欧元共同债券不是灵丹妙药

* 目前环境下欧元共同债券无所助益

* 需要调整欧盟规则,以使违反财政规定的国家得到惩罚

* 金融市场监管存在太多不足

* G20需要讨论太大不能倒和影子银行问题

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