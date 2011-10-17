(重温稿)《中国市场主要利率水平一周回顾》--10月14日

路透上海10月14日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%):

证交所 银行间 公开市场 路透参考率 路透一个月 上海银行间隔夜同业

七天回购 七天回购 一年央票 一年央票 银票转贴参考率 拆放利率(Shibor)

CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX= SHICNYOND=

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周五 2.2600 3.1441 3.5840 3.7795 10.7938 2.8800

较9月30日 +1.6300 -1.8787 0.0000 -0.0817 +0.4580 -2.0125

周高 2.6000 4.4388 3.5840 3.8500 10.8115 3.8192

周低 1.7950 3.1360 3.5840 3.7745 10.4376 2.8800

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**中国主要官方利率指标**

一年期存款 一年期贷款 法定准备金 超额准备金

基准利率 基准利率 利率 利率

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3.50% 6.56% 1.62% 0.72%

注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天国债回购采用加权平均价

2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值

3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价

4.Shibor报价于2007年1月4日起正式发布.

5.中国人民银行从7月7日起上调金融机构人民币存贷款基准利率,一年期存贷款基准利

率分别上调0.25个百分点.(完)