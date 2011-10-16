(重温稿)《中国金融焦点》9月新增信贷创年内新低,结构性微调不改政策持稳基调

* 9月新增信贷4,700亿元,探至年内低点

* M2增速13%,亦低于预期

* 通胀仍处高位,货币政策难见放松

* 维稳基调下,不排除结构性微调可能

采写 上海中文部; 撰写 李宏薇

路透上海10月14日电---虽然9月中国新增信贷及M2增速双双走低,但依旧高企的通胀压力,还是给了货币政策一个近期充分维稳的理由.当然,这并不排除针对中小企业融资难等问题进行的结构性微调.

中国人民银行周五公布数据显示,9月新增人民币贷款4,700亿元,低于5,325亿元路透调查中值;而当月末M2CNMSM2=ECI同比增长13.0%,亦低于13.8%的路透调查中值.[ID:nCN2010887]

中国银行战略发展部高级经济师周景彤称,单从M2增速来看,已接近历史正常增长速度,表明货币政策没有进一步收紧的必要.而由于新涨价因素还在加快,中国通胀压力依旧高企,"因此货币政策也不应该全面放松."

对于中国经济增速放缓忧虑是否会令货币政策转向宽松,民生银行金融市场部首席经济学家李志强表示,中国经济增速虽有回落迹象,但仍属不低水平.

"如果国际经济形势不发生变化,单从国内来看,并不算是什麽大的问题.在调结构和控制通胀目标没有取得实质性成果前,包括针对中小企业融资扶持在内的举措,只能算一种'定向治疗',不代表总的政策有什麽改变."李志强称.

中国国家统计局稍早公布,9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%,与路透调查中值相符,且增幅为四个月来最小;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.5%,增幅为今年年初以来最小.[ID:nCN1146236]

货币供应量方面,9月M1增速已降至8.9%的个位数,M2则继续下滑.对此,中国平安证券固定收益部研究主管石磊认为,M1同比增速大幅低于预期,可能源于非理财资产在季末转为存款在银行报表上表现不强.未来M2由于去年基数较高,还可能走低.

中银国际一宏观分析师补充说,M1指标中60%的都是企业活期存款,主要是用于交易结算.其大幅回落,一方面体现当前商业债务增长较快,企业现金流比较紧张,这在近期的房地产销售、企业利润指标的降幅上都可以看出端倪;另一方面,原材料价格的上升和商品价格的调整,或让企业进入了新一轮的去库存化,结算的用途变少,M1随之就变小.

**货币政策有微调可能和空间**

近期温州部分中小企业资金链断裂,国务院火速推出新政救援,令中国货币政策是否转向问题讨论再起.不过分析师们表示,这种针对性的微调,并不会改变货币政策维持现有力度的总基调.而逾20%的法定存款准备金率,则给政策微调提供了空间.

今年以来,中国人民银行已六上次上调存款准备金率及三次加息,大型金融机构存款准备金率达到21.5%的历史高位.

光大银行资金部首席分析师盛宏清称,当前货币供应数据总体处于低位运行水平,年底前继续大幅下滑的可能性较小,而当前通胀已开始下滑,中小企业融资面临较大困难,这使得中国当前的货币政策还会维持,但可能进行微调,增加对中小企业的信贷投放.

石磊预计,最早会在11或12月份,政策可能会出现放松.但暂时不会进行利率等价格工具的放松,而可能会采取一些能创造流动性的放松工具,比如,房地产信托基金(REITs),或信贷资产证券化等,也不排除未来下调存款准备金率的可能性.

不过民生银行的李志强认为,温州部分中小企业的资金链断裂,并不完全是由以前偏紧的货币政策导致.温州"本来就面临着产业转型,并不是说松一下银根,就能解决它产业升级的问题."

温州等地近来频发的部分中小企业经营困难,多家企业主因高息借贷、资金链断裂"跑路"事件引发各方关注.为缓解小微企业的资金困局,国务院出台一系列政策,加大对小型及微型企业的信贷支持和税收扶持力度,包括提高其增值税和营业税的起征点.[ID:nCN1146956]

**外储16个月来首降,外汇占款环比下跌**

此外,央行数据并显示,中国官方外汇储备9月单月净下跌,减少608亿美元,为16个月来首现.由于当月外贸顺差仍维持在145亿美元,且估计外商直接投资仍会维持在100亿美元左右,该罕见动向显示受全球避险情绪增加,短期跨境资本正在流出.

"这可能和国际市场波动有关,欧债危机使得避险情绪上升,这一方面使得资金流入意愿下降;另一方面美元也会升值使中国外储出现汇兑损失...,以前出现过."交银国际宏观分析师李苗献称.

今年7、8月外汇储备分别增加478亿美元、172亿美元.

而对9月外汇占款的环比下跌,中信建投策略师郑联盛认为,这与目前中国面临的国际收支状况是相一致的.

中国9月金融机构新增外汇占款约为2,472.63亿元人民币,增量环比下跌近三成半.2010年,中国金融机构外汇占款新增32,682.14亿元,月均为2,720亿元左右.

"一方面,由于中国的贸易顺差在缩窄,结售汇方面的外汇占款将降低;另一方面,由于人民币远期升值的预期消退,热钱流入的规模可能也在减少."他表示.

郑联盛并认为,对于中国而言,顺差缩窄,外汇储备减少,并非是坏事.资本流出可能给金融体系特别是资产市场带来一定的负面影响,但是整体而言是有利于中国的通胀管理、结构转型和内外经济的再平衡,对于中国宏观调整的政策空间也是有利的.

中国9月出口同比增长17.1%,进口同比增长20.9%.进出口增幅双双低于市场预期,海外需求疲弱的影响逐步显现.而当月贸易顺差连续第二个月缩窄,显示中国贸易结构继续得到调整并趋向平衡.[ID:nCN1148456].(完)