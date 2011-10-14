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债券 | 2011年 10月 14日 星期五 18:20 BJT

〔伦敦美债〕公债价格下滑,投资者解除避险买盘

路透伦敦10月14日电---美国公债价格周五在欧洲市场下滑,追随德债走势,高风险资产继续表现出色,因市场认为欧元区领导人有望推出债务危机解决方案.

美债期货TYv1价格跌10/32至128-04/32,回到周四交投区间的底部.美国股指期货暗示美股今日将开高.

20国集团(G20)财长和央行总裁将于周五稍後在巴黎举行会议,讨论欧债危机.

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