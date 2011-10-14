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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 18:22 BJT

〔新债招标〕中国中铁40亿元七年期中票,票面利率6.08%--路透数据

路透北京10月14日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国中铁股份有限公司(601390.SS)

(0390.HK)周五簿记建档发行的40亿元人民币七年期中期票据,最终确定票面利率为6.08%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中国中铁 120 40 7 6.08% 工商银行 AAA 10/17 10/18

(601390.SS)(0390.HK) 建设银行

(附第5年末发行人利率选择权和投资者回售权)

===========================================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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