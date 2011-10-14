版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 18:15 BJT

〔亚洲橡胶〕10月14日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月14日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

10月 308.3 37 310.0 29

11月 310.4 12 -- --

12月 312.8 60 314.4 8

1月 314.7 91 316.4 9

2月 316.1 312 318.0 235

3月 317.5 4047 319.3 842

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 丁琦;审校 蔡美珍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐