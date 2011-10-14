〔券商观点〕中国利率债牛市已经到来,信用债明年或将反转--国泰君安

* 经济通胀回落,货币政策或将转向

* 利率债牛市已经到来

* 短期内信用债受制约,料明年反转

路透上海10月14日电---国泰君安证券研究所周五发布四季度固定收益策略报告,报告指出随着经济通胀回落趋势确定,避险情绪升温,利率债牛市已经到来.而受制于供求失衡和信用不佳,信用债市尚需时日恢复,料反转时机将出现在明年.

国泰君安债券研究员陈岚指出,10月份公开市场到期资金量较大,但通胀仍在5%以上使得央行难以大幅释放流动性,而11月本身到期资金量又面临骤减.

因此她并预计称,若11月份央行不下调存款准备金率,则在12月巨额财政存款释放以前,金融机构超储率仍将维持低位,资金利率也将维持高位震荡.

她并指出,虽短期回购利率仍处于高位,但资金面很难出现超预期的紧张,在流动性制约缓解下,经济超预期下滑或将使得四季度长债利率下降提前到来.而随着经济通胀回落和避险情绪升温,利率债牛市已经到来.

针对供求情况,她认为四季度利率产品或将呈现供小于求的情况.据其统计,四季度债券净发行规模为2,230亿元人民币,而机构债券净增持规模达2,650亿元.

国泰君安债券研究员黄纪亮指出,供求失衡和信用基本面不佳的负面因素,将制约信用债表现.

他认为,信用债收益率大幅上升的核心保顿是社会融资成本的高涨,其背後是投资不减导致的资金需求不减,而紧缩政策抑制了资金供给.

他并预测并建议,否极泰来真正反转的时机或将延後至明年,策略上,10月前後仍以谨慎为主,持有防御性的高等级短融为佳.

针对转债市场,国泰君安债券研究员范鑫认为,短期来看,转债缺乏赚钱效应,但中期看,转债配置机会来临,"风雨"过後,"阳光"可期.(完)