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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 19:06 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及两周高点,因出口前景乐观

路透雅加达10月14日电---马来西亚棕榈油期货周五扩大涨幅触及两周高点.本周录得近5%的涨幅.出口前景乐观,加之中国会重建大豆库存的预期,抵消了经济不确定性的影响.

指标12月毛棕榈油期货FCPOc3收高2.2%至每吨2,906马币(林吉特)(925美元).

交易量为10,894口,周四为8,095口.

船货调查机构Intertek Testing Services周六公布马来西亚出口数据之前,投资者也在调整他们的仓位.

"方向指引不多,但略有走高,"一位吉隆坡交易商称,"明日的出口数据应会较上月小幅上升."

"昨日有些锁定获利操作,所以今日市场再度上修."(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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