〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及两周高点,因出口前景乐观

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达10月14日电---马来西亚棕榈油期货周五扩大涨幅触及两周高点.本周录得近5%的涨幅.出口前景乐观,加之中国会重建大豆库存的预期,抵消了经济不确定性的影响.
指标12月毛棕榈油期货FCPOc3收高2.2%至每吨2,906马币(林吉特)(925美元).
交易量为10,894口,周四为8,095口.
船货调查机构Intertek Testing Services周六公布马来西亚出口数据之前,投资者也在调整他们的仓位.
"方向指引不多,但略有走高,"一位吉隆坡交易商称,"明日的出口数据应会较上月小幅上升."
"昨日有些锁定获利操作,所以今日市场再度上修."(完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。