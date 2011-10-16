(重温稿)〔香港个股〕北京京客隆称其A股IPO申请未获证监会发审委批准

澳洲股市：收低，因材料类股跌势抵消金融股涨势
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透香港10月14日电---大北京地区主要日用消费品零售及批分销商--北京京客隆(0814.HK)周五称,其A股IPO(首次公开发售)申请未能获得中国证监会发审委的批准,惟没有披露原因.
据预披露资料,该公司拟发行不超过1.2亿A股,占发行後总股本比例22.55%.计划使用8.96亿元人民币募集资金,投入连锁超市发展项目、配送中心升级改造项目等.上市地为上海证券交易所.[ID:nCN8493456]
京客隆并称,将动用其内部资源或以其他方法为拟由A股发行募集所得款项融资的项目进行筹资,而这并不会对公司的财务状况或营运带来任何重大不利影响.
其H股今日收升3.92%,报7.69港元;过去一个月累计跌近12%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
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