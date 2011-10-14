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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 19:28 BJT

〔东南亚股市〕多数小升,本周以上涨作结

路透曼谷10月14日电---大多数东南亚股市周五上涨,因欧元区债务危机有望取得进展,帮助缓解了对全球经济的担忧.此外,近期受洪灾影响的泰国股市走稳.

投资者在一些市场锁定获利,稍稍拉低马来西亚股市.KLSE和印尼股市.JKSE.与此同时,新加坡股市海峡时报指数.FTSTI回吐一部分稍早涨幅,盘终收高0.4%.

泰国股市收复稍早跌幅,交易员表示,这得益于投资者买入能源和石化股.泰国股市.SETI收高2%,逆转盘初的跌势.

CIMB Securities(泰国)资深分析师Teerawut Kanniphakul说:"我们认为仍然受短期资金左右,这些资金可能会在获利後迅速落袋为安."

"总体来说,确实好似全球风险偏好改善,因为对欧元区债务危机有良好的预期.不过本地区经济增长仍存在风险,因全球经济可能放缓."

菲律宾股市.PSI和越南股市.VNI双双小升0.46%.据汤森路透数据,菲律宾股市资金流入1,200万美元,越南股市资金流出3万美元.

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